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Орбиту МКС подняли на 3,5 км для подготовки к прибытию нового экипажа осенью

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,5 км для подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-26" и приземления "Союза МС-25" в сентябре 2024 года, сообщили в субботу в "Роскосмосе".

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-26", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 07:40 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1390,3 секунды, выдав импульс величиной 2 м/с", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,5 км и составила 418,38 км.

По информации Роскосмоса, запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечается на 11 сентября. В основной экипаж войдут космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Возвращение на Землю корабля "Союз МС-25" с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом, астронавтом NASA Трейси Дайсон планируется 23 сентября, уточнили в госкорпорации.

Роскосмос МКС Союз МС-26 Союз МС-25
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