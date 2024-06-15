Пашинян предложил расследовать нарушения режима прекращения огня совместно с Баку

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану создать совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня.

"В последние дни Минобороны Азербайджана сообщает о нарушении Арменией режима перемирия. Наше министерство обороны опровергает. Здесь два варианта: либо действительно есть нарушение режима прекращения огня, либо этими сведениями происходит попытка создать фон эскалации. Эта ситуация требует решения", - сказал Пашинян в субботу на заседании инициативной группы партии "Гражданский договор".

"Было бы неплохой идеей, если совместно с Азербайджаном в двустороннем формате сформируем механизм расследования нарушения режима перемирия. Это можно считать официальным предложением", - заявил Пашинян.

Он заявил, что Ереван и Баку могут согласовать механизм, к примеру, расследованием могут заняться военные прокуратуры двух стран.

"При политической воле и договоренности механизм нетрудно будет задействовать. Это можно сделать без бюрократических проволочек, на основе поручения глав государств соответствующим органам", - сказал премьер Армении.