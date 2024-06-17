Парламентарии России и Белоруссии обсудят развитие общего научного пространства

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет в Минске заседание 66-й сессии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе палаты российского парламента.

В рамках заседания состоится обсуждение вопроса "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства". В работе примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Белоруссии Андрей Иванец, председатель президиума белорусской Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Парламентарии обсудят также отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2023 год.

Предыдущая, 65-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России прошла в Москве 18 декабря 2023 года.