ЕС продлил на год "крымский пакет" санкций против РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении продлить до 23 июня 2025 года санкции в отношении РФ, введенные в июне 2014 года в связи с присоединением к России Крыма и Севастополя.

В ЕС напоминают, что действующие в настоящее время ограничительные меры включают запреты на импорт в Евросоюз продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из Крыма или Севастополя.

Кроме того, под ограничения ЕС подпадает экспорт ряда товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС остается твердо приверженным независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемому праву на самооборону", - говорится в коммюнике Совета ЕС.