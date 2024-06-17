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ЕС продлил на год "крымский пакет" санкций против РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении продлить до 23 июня 2025 года санкции в отношении РФ, введенные в июне 2014 года в связи с присоединением к России Крыма и Севастополя.

В ЕС напоминают, что действующие в настоящее время ограничительные меры включают запреты на импорт в Евросоюз продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из Крыма или Севастополя.

Кроме того, под ограничения ЕС подпадает экспорт ряда товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС остается твердо приверженным независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемому праву на самооборону", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

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