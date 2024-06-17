Ереван и Париж достигли новых договоренностей в военно-техническом сотрудничестве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Армения и Франция достигли новых договоренностей в военно-техническом сотрудничестве, подписано соглашение с французской компанией KNDS, заявили в армянском Минобороны.

"В рамках рабочего визита во Францию 17 июня министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. В ходе встречи был обсужден текущий процесс сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно релизу, Папикян представил ход реформ в сфере обороны в Армении и работы, проводимые в этом направлении в рамках сотрудничества с Францией.

"Стороны отметили важность военно-технического сотрудничества, вокруг которого достигнуты новые договоренности", - добавили в министерстве.

Кроме того, сообщили в министерстве, между министерством обороны Армении и французской военно-промышленной компанией KNDS подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.