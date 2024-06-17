Поиск

Ереван и Париж достигли новых договоренностей в военно-техническом сотрудничестве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Армения и Франция достигли новых договоренностей в военно-техническом сотрудничестве, подписано соглашение с французской компанией KNDS, заявили в армянском Минобороны.

"В рамках рабочего визита во Францию 17 июня министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. В ходе встречи был обсужден текущий процесс сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно релизу, Папикян представил ход реформ в сфере обороны в Армении и работы, проводимые в этом направлении в рамках сотрудничества с Францией.

"Стороны отметили важность военно-технического сотрудничества, вокруг которого достигнуты новые договоренности", - добавили в министерстве.

Кроме того, сообщили в министерстве, между министерством обороны Армении и французской военно-промышленной компанией KNDS подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Минобороны Армении Сурен Папикян Франция KNDS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Генсек НАТО призвал к переводу ядерного арсенала альянса в режим готовности

Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Глава Минфина США заявила, что не видит юридической проблемы в использовании доходов от активов РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });