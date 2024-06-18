Поиск

Не все страны ЕС поддержали идею ограничения поездок дипломатов РФ внутри блока

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Несколько стран Евросоюза со скептицизмом отреагировали на предложение об ограничении возможности свободного перемещения российских дипломатов по территории ЕС, пишет издание EU Observer со ссылкой на источники.

По их информации, среди таких стран - Австрия и Германия.

По словам источников, обеспокоенность некоторых членов ЕС связана с опасениями того, что Россия в ответ может запретить дипломатам ЕС свободно передвигаться по России.

"Они также опасаются, что Россия может выслать европейских дипломатов и закрыть посольства в Москве", - говорится также в сообщении издания.

Предложение об ограничении передвижений российских дипломатов и их семей территорией страны, в которой они аккредитованы, было выдвинуто восемью главами МИД стран ЕС в письме, направленном Европейской службе внешних связей. С этим письмом ознакомилось издание EU Observer. По мнению авторов письма, такая мера может позволить "существенно сузить операционное пространство для сотрудников российских спецслужб".

ЕС РФ Австрия Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС хочет согласовать новые санкции против РФ до начала председательства Венгрии

Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель

Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 18 июня

Генсек НАТО сообщил о росте расходов на оборону в Европе и Канаде

Генсек НАТО сообщил о росте расходов на оборону в Европе и Канаде
Катастрофа "Боинга" под Донецком

МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });