Не все страны ЕС поддержали идею ограничения поездок дипломатов РФ внутри блока

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Несколько стран Евросоюза со скептицизмом отреагировали на предложение об ограничении возможности свободного перемещения российских дипломатов по территории ЕС, пишет издание EU Observer со ссылкой на источники.

По их информации, среди таких стран - Австрия и Германия.

По словам источников, обеспокоенность некоторых членов ЕС связана с опасениями того, что Россия в ответ может запретить дипломатам ЕС свободно передвигаться по России.

"Они также опасаются, что Россия может выслать европейских дипломатов и закрыть посольства в Москве", - говорится также в сообщении издания.

Предложение об ограничении передвижений российских дипломатов и их семей территорией страны, в которой они аккредитованы, было выдвинуто восемью главами МИД стран ЕС в письме, направленном Европейской службе внешних связей. С этим письмом ознакомилось издание EU Observer. По мнению авторов письма, такая мера может позволить "существенно сузить операционное пространство для сотрудников российских спецслужб".