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Розничные продажи в США в мае выросли на 0,1%, хуже прогнозов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось об отсутствии изменения показателя.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце снизились на 0,1%, без учета машин и автомобильного топлива – выросли на 0,1%.

Продажи в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, выросли на 2,8%, продажи одежды повысились на 0,9%, реализация автомобилей и запасных частей к ним увеличилась на 0,8%.

Между тем продажи мебели сократились на 1,1%, продажи на АЗС упали на 2,2%.

Общий объем розничных продаж в США в мае увеличился на 2,3% относительно того же месяца 2023 года. В апреле, по уточненным данным, рост составлял 2,7%, а не 3%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.

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