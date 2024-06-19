Ким Чен Ыну подарили машину Aurus, Путину - подарки с изображением президента РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками: корейскому лидеру преподнесли новый автомобиль Aurus и сервиз, несколько художественных произведений с собственным изображением преподнесли Путину, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Уже обменялись подарками", - сказал он журналистам.

"Мы подарили машину под названием Aurus - сказал он. "Да, вторую, то не третья, а вторая точно", - уточнил помощник президента.

Кроме того, среди преподнесенных корейскому лидеру подарков - "адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный".

Говоря о том, что вручено главе российского государства принимающей стороной, Ушаков отметил, что это "тоже хорошие подарки". Он не стал говорить о том, что именно было презентовано, но намекнул, что подарки "связаны с изображением нашего президента". "Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты", - сказал Ушаков.