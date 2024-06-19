В Чаде из-за взрывов на складе боеприпасов погибли девять человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Не менее девяти человек погибли в результате взрывов на складе боеприпасов в столице Чада Нджамене, почти 50 получили ранения, сообщает в среду Associated Press.

Представитель правительства Абдераман Куламаллах заявил, что в настоящий момент в больницах находятся 46 человек с ранениями различной степени тяжести.

Президент страны Махамат Деби Итно выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрывы начались поздно ночью во вторник и длились более получаса, после чего начался пожар.

Причина взрывов устанавливается. Власти попросили жителей держаться подальше от места происшествия.