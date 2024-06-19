Канада признала КСИР террористической организацией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Канада в среду внесла Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, заявил канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан.

"Наше правительство приняло решение признать КСИР террористической организацией в соответствии с уголовным кодексом", - заявил он в Оттаве.

Он подчеркнул, что Канада "будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для борьбы с террористической организацией КСИР".

Леблан отметил, что, по мнению Оттавы, КСИР "пренебрегает правами человека как в Иране, так и за его пределами", а также стремится дестабилизировать порядок, основанный на международных нормах.

По данным портала Global News, в мае депутаты канадского парламента единогласно проголосовали за одобрение отчета комитета по юстиции Палаты общин, в котором, среди прочих мер, рекомендовалось признать КСИР террористической организацией. При этом данное предложение не имело обязательной силы.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром. Пассажиры и экипаж погибли.

11 января командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя ответственность за крушение украинского самолета.

Издание отмечает, что семьи канадских жертв крушения с тех пор призывают Оттаву внести КСИР в список террористических организаций.

В 2019 году США включили КСИР в список иностранных террористических организаций.