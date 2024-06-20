Москва и Ханой заключили меморандум о создании Центра ядерной науки во Вьетнаме

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Москва и Ханой заключили меморандум о графике по реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама.

Соответствующими документами обменялись гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр науки и технологий Вьетнама в ходе визита президента РФ Владимира Путина в эту страну.

В ходе пресс-конференции по итогам российско-вьетнамских переговоров Путин заявил, что мирный атом является многообещающей сферой для расширения двустороннего взаимодействия.

"На повестке дня сооружение во Вьетнаме силами "Росатома" Центра ядерной науки и технологий, а также подготовка в российских профильных вузах вьетнамских специалистов-атомщиков", - сказал президент РФ.