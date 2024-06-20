РФ готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая СПГ, во Вьетнам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем.

"Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: "Вьетсовпетро" на континентальном шельфе Вьетнама и "Русвьетпетро" в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ", - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что при содействии России были построены многие объекты электрогенерации во Вьетнаме. "Заинтересованы в новых проектах, участии в модернизации имеющихся ГЭС", - отметил глава российского государства.

Путин подробно остановился и на других направлениях экономического взаимодействия. Глава государства напомнил, что в текущем году в России пройдет очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Набирают обороты предприятия по сборке автомобильной техники. Имею в виду "Газ" в городе Дананг. Продвигается сотрудничество в агропромышленном секторе. Вьетнамские инвесторы реализуют масштабные проекты в России: в Московской и Калужской областях, в Приморском крае", - указал он.