Дефицит счета текущих операций США в I квартале вырос до максимума с 2022 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале 2024 года увеличилось на $15,8 млрд (на 7,2%) и составило $237,6 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Это максимальный показатель со второго квартала 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале прошлого года дефицит составлял $221,8 млрд, а не $194,8 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста показателя с объявленного ранее уровня до $206,4 млрд, согласно данным Trading Economics.

Дефицит в январе-марте составлял 3,4% ВВП США по сравнению с 3,2% ВВП в предыдущие три месяца. Пиковая отметка в 6,3% ВВП была зафиксирована в четвертом квартале 2005 года.

Увеличение отрицательного сальдо счета текущих операций обусловлено, главным образом, ростом дефицита в торговле товарами, отмечают в Минторге.

Совокупный показатель экспорта товаров и услуг, а также доходов, полученных от иностранных резидентов, в минувшем квартале увеличился на $17 млрд, до $1,2 трлн. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам, подскочили на $32,9 млрд, до $1,44 трлн.