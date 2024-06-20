Rocket Lab вывела на орбиту группу французских спутников

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в четверг успешно вывела на орбиту группу из пяти французских интернет-спутников, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Миссия прошла успешно", - говорится в сообщении.

Мини-спутники Internet-of-Things (IoT) весом 30 кг каждый французской компании Kineis станут частью создаваемой орбитальной группировки из 25 аналогичных аппаратов, которые планируется вывести на орбиту.

Запуск ракеты в рамках миссии No Time Toulouse был осуществлен со стартового комплекса LC-1B, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии в 06:13 по местному времени (в 21:13 по Москве). Примерно через час все пять спутников были выведены на орбиту.

Это уже восьмой запуск ракеты Electron компании Rocket Lab в текущем году и 50-й с начала ее эксплуатации.