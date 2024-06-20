ЕК приняла участие в учениях по защите от кибератак на энергетические объекты

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) участвовала в четверг в общеевропейских учениях с целью подготовки к возможным масштабным кибератакам на энергетический сектор ЕС.

"Учитывая, что киберугрозы продолжают нарастать, крайне важно предоставить приоритет учениям по кибербезопасности. Эти упреждающие меры не только усиливают наше стремление защититься от возможных кибератак, но также подчеркивают наше обязательство по защите наших систем. Кроме того, по мере совершенствования умных сетей возрастает важность таких задач, поскольку взаимосвязанные системы становятся более восприимчивыми к киберугрозам", - заявила член ЕК по энергетике Кадри Симсон.

В ходе учений под названием "Cyber Europe" проверялись "возможности координации, сотрудничества и кризисного управления для оценки устойчивости сектора", сказано в коммюнике Еврокомиссии.

В общеевропейском учении были задействованы 30 национальных агентств по кибербезопасности, ряд профильных агентств, органов и сетей Евросоюза и более 1 тыс. экспертов из разных служб, связанных с противодействием киберугрозам.

По словам члена ЕК по внутреннему рынку Тьерри Бретона, "только в 2023 году отмечено более 200 киберинцидентов, нацеленных на энергетический сектор, и более половины из них были направлены конкретно против Евросоюза".

"Угрозы кибербезопасности в секторах критического значения могут иметь последствия как для повседневной жизни граждан, так и для предприятий и государственных служб в целом по ЕС. Такой тип учений является важным для тестирования нашей вместе со всеми нашими ключевыми партнерами устойчивости в области кибербезопасности, если мы хотим защитить граждан ЕС", - заявил еврокомиссар.

По итогу прошедших учений, сообщает ЕК, в аналитическом докладе будут представлены указания по усилению устойчивости энергетического сектора Евросоюза.