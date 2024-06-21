Советник Байдена обсудил с генсеком НАТО вопросы "устойчивости" НАТО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы сплоченности блока и развития оборонной промышленности стран альянса в свете предстоящего июльского саммита НАТО, сообщил Белый дом.

"Они обсудили текущую работу в преддверии 75-го юбилейного саммита в Вашингтоне в следующем месяце, включая укрепление устойчивости союзников и дальнейшую активизацию трансатлантической оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Они также подчеркнули "неизменную поддержку Украины со стороны НАТО", отметил Белый дом.

Как сообщалось, накануне Столтенберг в ответ на просьбу прокомментировать договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР заявил журналистам, что "авторитарные силы, такие как Россия, Северная Корея, Иран, Китай, все больше объединяются", "самым важным ответом должно стать укрепление НАТО и наше еще большее сплочение для защиты свободы и демократии".

Он добавил, что к этому процессу надо привлекать и те страны, которые не являются членами блока, но "разделяют наши ценности", в частности, Японию, Южную Корею, Австралию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал Европу совершить "скачок вперед в европейской обороне и европейской оборонной промышленности".

Он перечислил усилия по оказанию помощи Украине и заявил, что Евросоюзу "необходимо инвестировать гораздо больше", чтобы помочь "оборонной промышленности увеличить ее производственные мощности".

"Другого решения не существует, если мы посмотрим на масштабы оборонных потребностей Украины, а также наших государств-членов, которым необходимо пополнить свои запасы и приобрести новое оборудование", - сказал Боррель.