В ФРГ задержали гражданина РФ за попытку сбора информации о выходце с Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Органы правопорядка ФРГ провели задержания трех человек, включая гражданина РФ, за попытки собрать информацию в интересах иностранной разведки о выходце с Украины, сообщает в пятницу Associated Press.

Согласно заявлению германской прокуратуры, подозреваемых задержали во Франкфурте в минувшую среду: это российский гражданин Арман С., гражданин Украины Роберт А. и гражданин Армении Вардгес И.

В четверг судья предписал оставить их под стражей в связи с возможным предъявлением обвинения в работе на иностранную разведку. При этом не уточняется, о спецслужбах какой страны идет речь. Также не указано имя человека, прибывшего с Украины.