Поиск

В ФРГ задержали гражданина РФ за попытку сбора информации о выходце с Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Органы правопорядка ФРГ провели задержания трех человек, включая гражданина РФ, за попытки собрать информацию в интересах иностранной разведки о выходце с Украины, сообщает в пятницу Associated Press.

Согласно заявлению германской прокуратуры, подозреваемых задержали во Франкфурте в минувшую среду: это российский гражданин Арман С., гражданин Украины Роберт А. и гражданин Армении Вардгес И.

В четверг судья предписал оставить их под стражей в связи с возможным предъявлением обвинения в работе на иностранную разведку. При этом не уточняется, о спецслужбах какой страны идет речь. Также не указано имя человека, прибывшего с Украины.

Германия ФРГ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Веерное отключение электроэнергии произошло на Балканах

В Греции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров

В Греции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров

Что случилось этой ночью: пятница, 21 июня

Южная Корея выразит протест РФ в связи с договором между Москвой и Пхеньяном

Южная Корея выразит протест РФ в связи с договором между Москвой и Пхеньяном

США вводят полный запрет на использование продуктов "Лаборатории Касперского"

США вводят полный запрет на использование продуктов "Лаборатории Касперского"

США опасаются, что система ПРО Израиля не сможет отразить все удары "Хезболлы"

Тимура Иванова уволили с должности замглавы Минобороны в связи с утратой доверия

Что произошло за день: четверг, 20 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });