Веерное отключение электроэнергии произошло на Балканах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти ряда балканских стран открыли расследования по фактам веерного отключения электричества, которое произошло ранее в пятницу, сообщают СМИ региона.

Без энергоснабжения остались почти вся Черногория, Босния и Герцеговина (БиГ), некоторые районы Хорватии и Албания.

"Причины отключения устанавливаются, дежурные группы ремонтников устраняют неполадки на местах. Необходимо, чтобы все граждане в самый краткий срок получили электроэнергию", - сказал министр экономики Хорватии Анте Шушняр. "Официально причина пока неизвестна. Может быть, это произошло из-за высоких температур воздуха и повышенного потребления", - добавил он.

В компании "Энергосети Хорватии" в свою очередь сообщили, что, по первоначальной информации, перебои с энергоснабжением в стране связаны с выходом из строя ЛЭП между Грецией и Албанией.

В самой Албании без энергоснабжения остались Тирана, Дуррес, Гирокастра, Шкодер, ряд других городов. Согласно первым данным, речь идет о неисправностях на высоковольтных ЛЭП.

Независимый оператор энергосистем БиГ также сообщил о том, что причины сбоя еще устанавливаются – по первоначальным данным, он мог произойти из-за перегрузки ключевых ЛЭП. Отключение электричества в БиГ привело к транспортному коллапсу в столице страны Сараево. Кроме того, многие люди застряли в лифтах.

Министр энергетики Черногории Саша Муйович заявил, что "сбой в регионе произошел из-за повышенной нагрузки на энергосистему". "Часть Подгорицы (столицы страны) получила электричество уже через час после инцидента. Мы работаем над устранением неполадок", - сказал он.

В Сербии система энергоснабжения работала без сбоев. "Причин для беспокойств нет, энергоснабжение стабильно", - сообщили в "Энергосетях Сербии". "Мы в курсе произошедшего и находимся в постоянном контакте с коллегами в регионе", - отметили в компании.

В настоящее время энергоснабжение в странах региона нормализуется.