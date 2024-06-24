Обязательства по безопасности перед Украиной будут главной темой встречи глав МИД стран ЕС

Постпред РФ в Вене сообщил, что ЕС планирует рассмотреть санкции против Грузии за закон об иноагентах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Главной темой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится в понедельник в Люксембурге, будет подготовка обязательств в области безопасности перед Украиной и усиление ее военной поддержки, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Положение на фронте трудное, и поставки оружия остаются главным приоритетом. Ожидается, что министры обсудят тему обязательств в области безопасности между ЕС и Украиной. Работа над текстом документа находится в стадии завершения, и мы надеемся, что он будет подписан в конце месяца. Украина уже согласовала его с отдельными членами ЕС и некоторыми другими странами", - сказал он в ходе брифинга в минувшую пятницу.

ЕС может частично использовать доходы от замороженных активов РФ для военной помощи Киеву до согласования кредита на 50 млрд евро, о котором договорились страны "Большой семерки", сообщил представитель Брюсселя.

Он уточнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен объявить о направлении 1,4 млрд евро из доходов от российских активов в Европейский фонд мира.

Состоится обмен мнениями о прошедшем 15-16 июня в Швейцарии саммите по урегулированию конфликта на Украине, сообщил чиновник.

Заседание Совета ЕС по иностранным делам обещает быть долгим, предупредил он. В повестке дня шесть вопросов - кроме Украины министры обсудят Ближний Восток, Западные Балканы, Грузию, регион африканских Великих озер и текущие события в Тунисе.

Что касается грузинского вопроса, то, по данным постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, в понедельник ЕС рассмотрит возможные санкции против Грузии за принятие национального закона о прозрачности иностранного влияния. "Попытка Тбилиси сделать внешнее влияние транспарентным и прозрачным неприемлема как для ЕС, так и для США", - написал Ульянов накануне в своем телеграм-канале.

По ближневосточной теме, как сообщил чиновник ЕС, европейские министры заявят о поддержке инициативы президента США Джо Байдена о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, которую ранее поддержал СБ ООН.

"Мы будем говорить о сотрудничестве с арабскими странами по этой проблеме. Хорошим его началом была встреча с министрами пяти арабских стран на полях заседания Совета ЕС в прошлом месяце в Брюсселе", - напомнил чиновник.

Разговор пойдет о санкциях ЕС против группировки ХАМАС и против израильских поселенцев-экстремистов, о поддержке палестинской администрации, включая финансовую поддержку, о трудной ситуации на ливано-израильской границе, добавил он.

По западнобалканскому региону состоится рабочий ланч с министрами иностранных дел пяти составляющих его стран. Разговор пойдет о следовании этих стран внешнеполитической линии ЕС, его действиям на международной арене.