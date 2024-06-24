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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено 23 июня

США, Южная Корея и Япония осуждают углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по КНДР Чон Пак, глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу и замглавы МИД Республики Корея по стратегии и разведке Чхо Ку Рэ в совместном заявлении выразили осуждение и серьезную озабоченность углублением военного сотрудничества между Россией и КНДР.

"Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, (...) которое (...) нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и угрожает стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе", - говорится в заявлении, которое публикует Госдепартамент США.

По их мнению, "развитие партнерства между КНДР и Россией, о чем свидетельствует подписание "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", должно вызывать "серьезную озабоченность".

Представители трех стран подтвердили свое намерение "укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности для противодействия угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности".

В заявлении отмечается, что "обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми".

Между тем, дипломаты сообщили, что для КНДР путь к диалогу остается открытым и призвали Пхеньян "прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам".

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе находился с визитом в КНДР.

В минувшую среду Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.

Президент РФ заявлял, что Южной Корее не о чем беспокоиться, так как договор предусматривает военную помощь только в случае нападения на Москву и Пхеньян.

США Южная Корея Япония Россия КНДР
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