В Армении объяснили признание Палестины поддержкой принципа "двух государств"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Решение Армении о признании Палестины обусловлено последовательной позицией в поддержку урегулирования ситуации на основе принципа "двух государств", заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"24 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна с премьер-министром, министром иностранных дел и диаспоры государства Палестина Мухаммедом Мустафой", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Палестины выразил признательность за принципиальный подход в вопросе признания Палестины Арменией.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что решение признать палестинское государство "действительно, обусловлено последовательной позицией в поддержку урегулирования ситуации на основе принципа "двух государств" и подчеркивает важность решения ситуации, влекущей за собой большие человеческие потери".

Были также затронуты вопросы развития двусторонних отношений и политического диалога, отметили в армянском МИД.