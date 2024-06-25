Байден намерен ветировать ассигнования Пентагону из-за исключения из них средств для Киева

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден воспользуется правом вето в случае предоставления ему на подпись подготовленного Палатой представителей законопроекта об ассигнованиях Пентагон на новый финансовый год, в том числе, из-за исключения из него средств на программу помощи Украине, сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.

"Администрация решительно выступает против принятия палатой представителей законопроекта № 8774, предусматривающего выделение ассигнований министерству обороны на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2025 года, и на другие цели", - говорится в заявлении.

"Если бы президенту предъявили документ H.R. 8774, он наложил бы на него вето", - отметили в управлении.

Среди прочих причин для ветирования законопроекта назван отказ от финансирования Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

"Администрация решительно выступает против прекращения финансирования USAI. Программа USAI является центральным компонентом стратегии администрации, направленной на оказание помощи Украине (...) Прекращение финансирования USAI подорвет национальную безопасность США", - заявили в управлении.

Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) предусматривает не поставки уже имеющегося у США на складах оружия, а закупку нового.