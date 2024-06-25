Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

Байден намерен ветировать ассигнования Пентагону из-за исключения из них средств для Киева

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден воспользуется правом вето в случае предоставления ему на подпись подготовленного Палатой представителей законопроекта об ассигнованиях Пентагон на новый финансовый год, в том числе, из-за исключения из него средств на программу помощи Украине, сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.

"Администрация решительно выступает против принятия палатой представителей законопроекта № 8774, предусматривающего выделение ассигнований министерству обороны на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2025 года, и на другие цели", - говорится в заявлении.

"Если бы президенту предъявили документ H.R. 8774, он наложил бы на него вето", - отметили в управлении.

Среди прочих причин для ветирования законопроекта назван отказ от финансирования Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

"Администрация решительно выступает против прекращения финансирования USAI. Программа USAI является центральным компонентом стратегии администрации, направленной на оказание помощи Украине (...) Прекращение финансирования USAI подорвет национальную безопасность США", - заявили в управлении.

Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) предусматривает не поставки уже имеющегося у США на складах оружия, а закупку нового.

США Белый дом Джо Байден Пентагон Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании

Ассанж согласился признать себя виновным в обмен на освобождение

США во вторник выделят очередной транш военной помощи Украине в $150 млн

Один человек погиб в автокатастрофе с кортежем премьера Венгрии в Германии

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

ЕС выделит в июле на военную помощь Украине 1,4 млрд евро

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

В Абхазии задержали трех подозреваемых в причастности к убийству у КПП "Псоу"

Виктор Орбан уверен, что руководство ЕС необходимо сменить

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });