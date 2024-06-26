ЦАХАЛ заявил о ликвидации боевика из "Исламского джихада"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Фади аль-Вадия, которого называют важным функционером группировки "Исламский джихад".

Согласно утверждению ЦАХАЛ, аль-Вадия принимал активное участие в "разработке и совершенствовании ракетных установок группировки", а также был "центральной фигурой" в плане обучения членов группировки химии и работе с электронными устройствами.

В то же время организация "Врачи без границ" в соцсети X назвала аль-Вадия своим сотрудником. В сообщении говорится, что он стал жертвой атаки беспилотника, когда на велосипеде ехал в клинику, где работал.

Одновременно с ним погибли еще пять человек, включая троих детей, пишет организация.