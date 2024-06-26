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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Порыв ветра повалил памятник в парке казахстанского Атырау, погиб ребенок

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Атырау (адмцентр Атырауской области Казахстана) в результате падения памятника на аллее героев Великой Отечественной войны в парке Победы погибла 7-летняя девочка, сообщила пресс-служба городского управления полиции.

"26 июня около 00:40 на площади в Парке Победы в г. Атырау на девочку 2017 года рождения упал памятник. В результате полученных телесных повреждений девочка скончалась в областной детской больнице", - говорится в распространенной в среду информации.

По данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Накануне в Атырау бушевал сильный порывистый ветер.

Атырау Казахстан
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