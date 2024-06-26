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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 11:57

Проиранская группировка взяла на себя ответственность за попытку атаки дроном Эйлата

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Проиранская группировка "Исламское сопротивление Ирака" объявила, что в среду запустила беспилотник на Эйлат в Израиле, сообщает издание The National.

В группировке отметили, что пытались атаковать важную цель, но не уточнили, какую именно.

По данным The Times of Israel, ранее израильские военные сообщили об успешном перехвате БПЛА до того, как он вошел в воздушное пространство Эйлата.

Тем временем, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что коммерческое судно подверглось ракетной атаке в 96 км к югу от Адена в Йемене. Капитан передал информацию, что ракета упала в воду неподалеку.

При этом, за несколько часов до инцидента, йеменские мятежники-хуситы сообщили, что нанесли удар новой баллистической ракетой по судну MSC SARAH V, шедшему под флагом Либерии. Хуситы заявили, что судно связано с Израилем.

В свою очередь в UKMTO отмечали, что атакованное в 455 км от Ништуна судно смогло избежать попадания ракеты.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Израиль Эйлат Исламское сопротивление Ирака
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