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Лукашенко сменил главу своей администрации и несколько министров

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений, в частности, назначив новых министров иностранных дел, промышленности и сельского хозяйства, а также главу администрации президента, сообщил в четверг близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков", - говорится в сообщении.

Министерство промышленности возглавил Александр Ефимов, который был до сих пор заместителем министра.

Новый министр сельского хозяйства - Анатолий Линевич, ранее занимавший должность первого заместителя председателя Витебского облисполкома.

Новым главой администрации президента Белоруссии назначен занимавший до этого должность посла республики в России Дмитрий Крутой. Заменит Крутого на должности посла Белоруссии в РФ Александр Рогожник, который до этого занимал пост министра промышленности.

Александр Лукашенко Белоруссия
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