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В Перу сообщили о повреждении некоторых домов после землетрясения магнитудой 7,0

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,0, которое произошло в ночь на пятницу на юго-западе Перу, нанесло ущерб некоторым постройкам. Информации о жертвах не поступало, сообщил в эфире радиостанции Radio Programas del Perú глава правительства страны Густаво Адриансен.

"К счастью, до настоящего момента сообщений о жертвах не было. Повреждены некоторые дома", - сказал он, отметив, что пока речь идет о предварительных данных.

Адриансен сообщил и об отмене предупреждения об угрозе возникновения цунами. При этом заявил о необходимости сохранять спокойствие и помнить о необходимых мерах безопасности, напомнив, что на океане тем не менее может происходить значительное волнение.

Власти региона Арекипа, где произошло землетрясение, также сообщили о повреждении домов и дорог.

Землетрясение магнитудой 7,0 было зарегистрировано в провинции Каравели на юго-западе Перу, сообщило ранее в пятницу Управление гидрографии и навигации военно-морского флота страны. Оно произошло в 00:36 по местному времени (8:36 по московскому времени) на глубине 42 км.

Перу расположено в так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, где проходят границы тектонических плит. На эту зону приходится около 85% сейсмической активности в мире.

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