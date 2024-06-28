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Страны БРИКС поддержали инициативу РФ о создании зерновой биржи объединения

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Страны БРИКС поддержали инициативу РФ по созданию зерновой биржи объединения, начинают работу в этом направлении.

"Мы благодарны всем странным участникам БРИКС, представителям министерств сельского хозяйства за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС", - заявила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут по итогам встречи глав аграрных ведомств стран БРИКС в пятницу в Москве.

По ее словам, на встрече были обсуждены основные вопросы, связанные с продовольственной безопасностью БРИКС и мировой продовольственной безопасностью. "Страны БРИКС сейчас составляют порядка 30% всех пахотных земель мира. Мы совместно производим порядка 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире. Поэтому фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности", - заявила Лут.

По ее словам, были также обсуждены "вопросы, связанные с производством, с развитием производства в рамках сельского хозяйства, с развитием сельскохозяйственных технологий, цифровизации и роботизации нашей отрасли". "Все коллеги сошлись во мнении необходимости интеграции всех наших процессов для взаимного развития. Также обсудили вопросы, связанные с расширением нашей торговли, рассмотрением взаимных тарифных барьеров и фитосанитарных условий, которые сейчас есть у каждой страны и необходимостью унификации этих направлений", - заявила Лут.

Как сообщалось, с инициативой создания зерновой биржи БРИКС выступил Союз экспортеров зерна. Она была поддержана президентом РФ.

Согласно расчетам Союза, страны пятерки БРИКС на конец 2023 года производили 1,17 млрд тонн зерновых в год (42% мирового производства), а потребляли 1,1 млрд тонн (40% мирового потребления). На страны группы приходится 348 млн тонн сбора пшеницы в год (44% мирового производства), потребление - 323 млн тонн (41%). Производство кукурузы, которая в основном используется для кормов в животноводстве, достигает 482 млн тонн (39%), потребление - 442 млн тонн (37%).

Оксана Лут БРИКС Минсельхоз РФ
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