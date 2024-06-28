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Индекс потребдоверия в США в июне оказался лучше прогноза

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 68,2 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение стало минимальным с ноября 2023 года.

Предварительно сообщалось о падении индекса до 65,6 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал пересмотр до 65,8 пункта.

В июне прошлого года значение индикатора находилось на отметке 64,2 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до минимальных с мая 2023 года 65,9 пункта с 69,6 пункта месяцем ранее. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 69,6 пункта с 68,8 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год снизились до минимальных с марта 3% с 3,3%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Предварительное значение июльского индекса потребительского доверия будет опубликовано 12 июля.

США
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