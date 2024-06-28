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Обанкротившаяся Fisker отзовет более 12,5 тыс. электромобилей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Fisker, объявивший ранее в июне о банкротстве, добровольно отзывает более 12,5 тыс. машин в Северной Америке и Европе из-за возможных проблем с наружными дверными ручками, говорится в сообщении компании.

Отзыв затрагивает флагманские внедорожники Ocean 2023-2024 годов выпуска: 8,2 тыс. в США, 513 в Канаде и 3,8 тыс. в Европе.

Компания отмечает, что дверные ручки этих автомобилей "может заклинить из-за неисправности механизма".

Fisker в июне уже отозвал более 18 тыс. машин Ocean, в том числе около 11 тыс. в связи с риском потери мощности двигателя в результате перехода автомобиля в режим безопасности из-за работы программного обеспечения и еще порядка 7 тыс. в связи с несоответствием регуляторным стандартам индикаторов и значков на приборной панели.

Fisker
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