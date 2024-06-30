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Британский военный корабль провел патрулирование у берегов КНДР

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Корабль британского королевского флота HMS Spey провел патрулирование у берегов Северной Кореи, сообщило издание UK Defence Journal.

По его данным, патрулирование проводилось в поддержку санкций Совета Безопасности ООН против КНДР.

Корабль вел мониторинг и наблюдение за незаконной морской деятельностью, включая перегрузку грузов с судна на судно в водах вблизи Японии.

Это был двенадцатый раз, когда корабль королевских ВМС участвовал в такой деятельности с 2018 года.

КНДР Северная Корея Великобритания ООН
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