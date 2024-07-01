Наркоторговцы отмыли через банкомат Citi почти $36 тысяч за три подхода

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Наркоторговцы из преступного сообщества, предположительно отмывшего в США не менее $50 млн, выбрали для легализации доходов банк Citigroup Inc., у которого оказался менее строгий механизм защиты от махинаций, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников американского Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA).

На минувшей неделе американские власти рассекретили обвинительное заключение против Гильермо Самбрано и Луиса Беландрии-Контрераса - двух жителей Калифорнии, предположительно связанных с мексиканским картелем "Синалоа".

Согласно этому документу, в январе 2021 года они не менее чем за три подхода внесли в банкоматы Citi почти $36 тыс.

Деньги вносились пачками по несколько сотен долларов с перерывом в 1-2 минуты, что позволяло оставаться ниже лимита в $10 тысяч. Операции с наличными денежными средствами на такую или более крупную сумму банки обязаны раскрывать Министерству финансов.

По словам источников FT из DEA, Самбрано и Беландрия-Контрерас предварительно проанализировали несколько банков. "Некоторые банки менее внимательны, чем другие", - отметил один из собеседников газеты.

"Я назову один [банк], - сказал другой источник. - В рамках этого расследования мы зафиксировали два подхода, за которые денежные курьеры положили в банкомат Citibank 24 пачки подряд в общей сложности на $16 тысяч... Еще было 15 внесений подряд на $20 тысяч, также в банкомат Citibank... Они вычисляют места, которые для них предпочтительнее".

Сообщать об этих операциях по отдельности не требовалось, однако в совокупности они должны были вызвать в банке подозрение, подчеркнул чиновник.

По его словам, предполагаемые преступники "определенно хотели остаться ниже порога, чтобы не вызвать подозрений, но 24 внесения подряд одним человеком в общей сложности на $16 тысяч должны были как-то насторожить".

Адвокат Беландрии-Контрераса не ответил на запрос комментариев со стороны FT. Адвокат Самбрано Джон Тарговски сказал, что его клиент был вовлечен в предполагаемые действия исключительно из-за долгов и угроз похищения от члена картеля. При этом оба вину не признают.

Citi отказался комментировать это дело, сославшись на требования секретности в отношении раскрытия операций, однако заявил, что у него действуют "сильные политики, направленные против отмывания денег". "Когда мы находим доказательства такой активности, мы надлежащим образом сообщаем об этом властям и всецело сотрудничаем с любым следствием в установленном законом порядке".

В рассекреченном обвинительном заключении фигурирует еще один ответчик - Юй Цзяюн, который, как утверждается, внес денежный чек в банкомат JPMorgan Chase & Co. и "около $100 тысяч через операциониста Chase Bank" в 2023 году. О том, что Chase не обратил внимания на эту операцию, в документе не говорится. В Chase также отказались от комментариев.