Уолл-стрит выросла в понедельник

Nasdaq установил рекорд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник, причем Nasdaq обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали статданные и следили за новостями из корпоративного сектора.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,1 пункта.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июне увеличилось до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованных в понедельник окончательных данных. Предварительно сообщалось, что июньское значение индекса составило 51,7 пункта, и эксперты не ожидали пересмотра данных.

Во вторник участники рынков ожидают выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, в среду - публикации протокола июньского заседания Федрезерва.

Акции Spirit AeroSystems Holdings подорожали на 3,4%. Американская Boeing Co. договорилась о покупке этого своего поставщика, оценив стоимость компании в $8,3 млрд с учетом долга.

Капитализация Boeing повысилась на 2,6% несмотря на сообщения СМИ о том, что Минюст США требует от компании признать вину в сознательном обмане регуляторов. Претензии касаются ситуации с самолетами 737 MAX, в процессе эксплуатации которых произошло две авиакатастрофы с большим числом жертв.

Котировки бумаг Nio выросли на торгах в Нью-Йорке на 6,7% на данных, что этот китайский производитель электромобилей в июне увеличил поставки машин почти в два раза, до 21,2 тыс. Поставки за второй квартал подскочили в 2,4 раза, до 57,4 тыс.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,13% и составил 39169,52 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Merck & Co., подорожавшие на 3,3%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,27% - до 5475,09 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,83% и составил 17879,3 пункта. Индикатор в 21-й раз с начала года достиг рекордного в своей истории значения благодаря подъему акций таких ИТ-гигантов, как Apple Inc. (+2,9%), Amazon.com Inc. (+2%) и Microsoft Corp. (+2,2%).