Поиск

В Грузии пилот погиб при крушении военного самолета

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Грузии во вторник потерпел крушение военный самолет Су-25, сообщает Минобороны страны.

В ходе плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из самолетов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу, говорится в сообщении ведомства.

"В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", - заявили в министерстве.

Минобороны отмечает, что с целью выяснения причин произошедшего соответствующими службами проводится детальное расследование.

В ведомстве выражают соболезнования семье и близким погибшего летчика.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минск обсудит с Москвой новые кредиты на импортозамещение в Белоруссии

Brent подорожала до $86,8 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

РФ внесла в стоп-лист еще 99 граждан Канады в ответ на санкции

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });