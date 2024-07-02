В Грузии пилот погиб при крушении военного самолета

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Грузии во вторник потерпел крушение военный самолет Су-25, сообщает Минобороны страны.

В ходе плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из самолетов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу, говорится в сообщении ведомства.

"В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", - заявили в министерстве.

Минобороны отмечает, что с целью выяснения причин произошедшего соответствующими службами проводится детальное расследование.

В ведомстве выражают соболезнования семье и близким погибшего летчика.