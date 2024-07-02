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МВД Грузии сообщило о высылке из страны в июне 26 иностранцев, включая россиян

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сотрудниками департамента миграции МВД Грузии в июне текущего года на основании закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" из страны было выдворено 26 иностранных граждан, сказано в распространенном во вторник сообщении министерства внутренних дел республики.

"Часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, а часть была принудительно выдворена из страны в результате мер, принятых департаментом миграции", - говорится в сообщении.

Согласно данным МВД, среди выдворенных из страны лиц были граждане Ирана, Пакистана, Иордании, Ирака, Российской Федерации, Египта, Бангладеш, Нигерии, Индии и ряда других государств.

Грузия
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