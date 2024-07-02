Не менее 60 человек погибли в давке на религиозной церемонии в Индии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 60 человек скончались в давке на многотысячной религиозной церемонии на севере Индии, сообщает во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на местных чиновников.

Еще более 150 человек доставили в больницы в городе Хатхрас в штате Уттар-Прадеш.

По словам медицинских работников, число погибших может возрасти.

По мнению полицейских, давка могла произойти из-за переполненности шатра, в котором собрались верующие. Как отмечает AP, на мероприятии присутствовали более 15 тыс. человек, хотя официальное разрешение на его проведение было дано с условием, что во встрече примут участие не более 5 тыс.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх в соцсети X назвал произошедшее "крайне печальным и душераздирающим" событием и сообщил, что власти штата проведут расследование инцидента.