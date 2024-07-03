Путин прибыл в Казахстан

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и проведет ряд двусторонних встреч.

В среду российский лидер проведет двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, коллегами из Турции, Азербайджана, Казахстана и Монголии Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ильхамом Алиевым, Касым-Жомартом Токаевым и Ухнаагийном Хурэлсухом, а также с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.

Вечером в среду состоится неформальный ужин от имени Токаева, на который помимо глав делегаций стран ШОС приглашены руководители делегаций Азербайджана, Катара, Монголии, ОАЭ, Турции.

Основная программа саммита ШОС пройдёт в четверг. Как ожидается, на заседании совета глав государств ШОС участники обменяются мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня. После заседания состоится церемония подписания официальных документов.

В этот же день Путин встретится с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

Кроме того, в четверг впервые состоится встреча в формате ШОС+. В ходе этого мероприятия будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике. На встрече помимо лидеров стран ШОС будут присутствовать руководители Азербайджана Ильхам Алиев, Катара Тамим Аль Тани, Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, правитель эмирата Рас эль-Хайм Шейх Мухаммед Бен Сауд Аль Касими и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Также запланировано присутствие руководителей исполнительных органов ООН, ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭс, СВМДА и ОЭСР.

По завершении всех мероприятий саммита запланирован подход Путина к российским журналистам.