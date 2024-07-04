В МИД ФРГ вызвали посла Турции из-за провокационного жеста турецкого футболиста на Евро-2024

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В МИД Германии сообщили, что вызвали посла Турции из-за вызвавшего полемику жеста, показанного турецким защитником Мерихом Демиралом во время недавнего матча чемпионата Европы по футболу.

Речь идет о жесте, показанном Демиралом после того, как он забил гол во время недавнего матча против сборной Австрии. Данный жест, так называемое "волчье приветствие", - символ турецкой националистической молодёжной организации "Серые волки". Показывать его запрещено в Австрии, где штраф за такой жест составляет более 4 тыс. евро, отмечают СМИ.

УЕФА открыл расследование в отношении Демирала и может оштрафовать или временно дисквалифицировать турецкого футболиста. Ранее спортивная организация наказывала футболистов Швейцарии за подобного рода жест на Чемпионате мира в 2018 году, отмечается в сообщениях.

Демирала критиковали за жесты в поддержку военных, показанные во время футбольных матчей 2019 году, когда Турция проводила военную операцию в Сирии.

Сам Демирал, объясняя "волчье приветствие", заявил, что заранее планировал показать именно этот жест в случае гола, и не жалеет о содеянном.

"Волчье приветствие" не запрещено в Германии, однако министр внутренних дел страны Нэнси Фезер ранее на этой неделе заявила: "Использование Чемпионата Европы по футболу для пропаганды расизма недопустимо".