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Президент РФ фрагментами видел дебаты Байдена и Трампа

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что фрагментами видел дебаты вероятных кандидатов на пост президента США - действующего главы государства Джо Байдена и бывшего Дональда Трампа.

"Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает, поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях средств массовой информации: они всегда имеют определенные предпочтения - кто-то за, кто-то против", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане в четверг.

По словам Путина, "в целом" он видел дебаты. "Отворачиваться от этого невозможно, тем более что Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела. И США - член Совета безопасности (ООН - ИФ) постоянный. Конечно, такое влияние имеют на ситуацию на Украине", - пояснил президент РФ.

"Конечно, не безразлично, что там происходит. Ну, это их (США - ИФ), собственно, внутреннее дело", - заключил Путин.

Владимир Путин Джо Байден Дональда Трамп США
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