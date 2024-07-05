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Украинские дроны сбиты в Краснодарском крае, пострадавших нет

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об уничтожении над регионом в ночь на пятницу нескольких украинских БПЛА.

"В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что при падении фрагментов дронов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов.

"Предварительно, среди жителей города пострадавших нет", - сообщил глава региона.

Вениамин Кондратьев ПВО Приморско-Ахтарский район
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