Войска ПВО за время СВО поразили более 42 тыс. воздушных целей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с начала специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили более 42 тыс. воздушных целей, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главкома Воздушно-космическими силами РФ Андрей Семенов.

"Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 тыс. воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов, и более 27 тыс. БПЛА", - сообщил Семенов журналистам в пятницу.

Он добавил, что более 5,5 тыс. военнослужащих войск противовоздушной обороны награждены государственными наградами, семеро из них удостоены звания "Герой Российской Федерации".

"Войска ПВО эффективно отражают атаки пилотируемой и беспилотной авиации противника, парируют удары оперативно-тактическими и крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, в том числе производства США, Англии и Франции, уничтожают реактивные снаряды различного класса", - отметил Семенов.

"Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны. Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО", - подчеркнул он.