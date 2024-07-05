США вмешались в продажу оператора медного карьера в Конго "дочке" оборонной компании из КНР

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американские власти вмешались в процесс продажи оператора медного рудника в Демократической Республике Конго Chemaf Resources китайской Norin Mining – "дочке" оборонной госкомпании Norinco. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Вашингтон предпринял такой шаг в рамках попыток улучшить доступ к металлам для дружественных компаний в условиях нарастающей конкуренции между Западом и КНР за контроль над минеральным сырьем, необходимым для строительства инфраструктуры "зеленой" энергетики, отмечает FT.

По данным ее источников, американские чиновники призвали руководство конголезской горнодобывающей госкомпании Gecamines изучить объявленную на прошлой неделе сделку по продаже Chemaf.

Chemaf арендует у Gecamines лицензию на разработку своего флагманского проекта – медного карьера Mutoshi. В понедельник последняя заявила, что ее совет директоров вынес решение о блокировке сделки, о которой узнал из СМИ.

Gecamines утверждает, что ее должны были проинформировать о транзакции заранее, а изменения в отношении прямого или косвенного контроля над месторождением без ее согласия невозможны.

Близкий к Gecamines источник сказал FT, что ее действия направлены на защиту договорных прав и оценку наилучших вариантов развития проекта.

Chemaf сообщила, что уведомила Gecamines до объявления сделки, но ответа от нее не получила. При этом министр горной промышленности Конго транзакцию одобрил, отмечает оператор.

"Процесс продажи носил широкий международный характер, и несколько американских холдингов проявляли серьезный интерес, - заявили газете в Chemaf. - Однако ни в одном случае эта заинтересованность не выразилась в осуществимой транзакции".

Chemaf также разрабатывает медный карьер Etoile и имеет лицензии на еще нескольких месторождений. Один из ее инвесторов – сырьевой трейдер Trafigura.

Norinco – основной поставщик вооружений и оборудования для китайской армии. В ее портфеле уже есть два медно-кобальтовых месторождения на юго-востоке Конго.

Кобальт и медь используются в истребителях и другой военной технике.