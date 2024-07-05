Пенсионный фонд Японии получил рекордный доход от инвестиций в прошлом фингоду

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) получил доход от инвестиций в размере 22,7% от совокупного объема активов, или 45,42 трлн иен ($281,2 млрд), по итогам финансового года, завершившегося 31 марта.

Объем активов под управлением фонда на конец фингода составил 245,98 трлн иен.

Годовой доход от инвестиций GPIF является рекордным. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2020 фингоду - 37,8 трлн иен.

Доходность инвестиций в акции японских компаний в прошлом фингоду составила 41,4%, в иностранные акции - 40%, в иностранные облигации - 15,8%. При этом GPIF потерял 2% на вложениях в японские бонды.

На конец прошедшего фингода 24,33% активов GPIF приходилось на акции японских компаний, 24,86% - на зарубежные акции, 23,86% - на иностранные бонды и 26,95% - на японские облигации.

Доходность инвестиций пенсионного госфонда Японии в январе-марте составила 9,5%.

В предыдущем фингоду, завершившемся в марте 2023 года, GPIF зафиксировал доход от инвестиций в размере 1,5%.