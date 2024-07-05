ХАМАС выступил против введения в Газу иностранных сил

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС не поддерживает предложения об урегулировании конфликта, которое предусматривает введение в сектор Газа иностранных сил, сообщают западные СМИ.

В движении подчеркнули, что вопрос управления Газой касается только палестинцев. "Палестинский народ не допустит попечительства или навязывания решений конфликта извне", - приводят СМИ выдержки из заявления ХАМАС.

Коалиция палестинских военизированных организаций "Комитеты народного сопротивления" в свою очередь заявила, что рассматривает любую попытку размещения иностранных сил в Газе как агрессию и будет относиться к ним как к оккупационным силам.

Ранее неоднократно сообщалось, что США контактировали с арабскими союзниками о возможности направления в Газу миротворческих сил после окончания боевых действий в анклаве.

В то же время глава "Моссад" Давид Барнеа вернулся в Израиль после встречи в Дохе с катарскими посредниками по заключению сделки о перемирии с ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники. Отмечается, что на переговорах к Барнеа присоединился помощник Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк.

Издание сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился направить в Катар на следующей неделе израильскую переговорную группу для дальнейших обсуждений вопроса. По данным канцелярии премьера, разногласия между сторонами сохраняются.

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц ранее в пятницу в телефонном разговоре с премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что его партия "Национальное единство" "окажет полную поддержку любой ответственной сделке, которая приведет к возвращению заложников".

В прошлом месяце Ганц вывел "Национальное единство" из коалиции из-за разногласий с Нетаньяху по ведению боевых действий с ХАМАС. Тогда он заявил, что премьер, по его мнению, "ставит свое собственное политическое выживание выше соглашения о заложниках".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу призвал страны Запада оказать давление на Израиль и убедить его согласиться на прекращение огня в секторе Газа.

"После телефонного разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Биньямином Нетаньяху я надеюсь, что через пару дней будет окончательно установлен режим прекращения огня и прекратятся массовые убийства, совершаемые Израилем", - приводят западные СМИ слова Эрдогана.

В ночь на четверг телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Израиль получил очередные предложения ХАМАС по сделке, которые могут приблизить заключение соглашения. В ХАМАС подтвердили, что передали предложения по сделке Израилю через катарских и египетских посредников.

Между тем элитное подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Дувдеван" в пятницу провело операцию в Дженине на Западном берегу реки Иордан после получения разведданных о местонахождении в городе ячейки радикальной группировки. По данным "Дувдевана", в ходе операции израильские военные ликвидировали семь боевиков.

Продолжаются обмены ударами между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". ЦАХАЛ сообщает, что пять ракет выпущены из Ливана по городу Кирьят-Шмона. The Times of Israel со ссылкой на полицию отмечает, что удары нанесли повреждения инфраструктуре города. О пострадавших не сообщается.

По данным израильских военных, ранее израильский истребитель нанес удар по системе ПВО "Хезболлы" в населенном пункте Рихан на юге Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что пусковую установку класса "земля - воздух" использовали для атаки на израильский истребитель. Параллельно с этим израильская армия ударила по зданию в городе Маркаба, в котором заметили боевика "Хезболлы".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По информации израильской стороны, в секторе Газа могут оставаться еще 120 заложников.

На фоне конфликта в Газе бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая усилила обстрелы израильской территории из Ливана.

На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил опасения, что конфликт в секторе Газа может перерасти в более крупный кризис, затянет Ливан и Сирию.