Умер продюсер "Титаника" и "Аватара" Джон Ландау

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Кинопродюсер Джон Ландау умер на 64-м году жизни от рака, сообщает Variety.

Ландау много работал с Джеймсом Кэмероном. Он стал продюсером "Титаника" - фильма, который впервые в истории собрал в прокате более $1 млрд. Фильмы "Аватар" (2009 год) и "Аватар: Путь воды" (2022 год) также продюсировал Ландау.

По данным Variety, Ландау в последнее время был активно задействован в работе над продолжением серии фильмов "Аватар". Кэмерон планирует выпустить еще три фильма, выход пятого запланирован на 2031 год.