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Ликвидирован пожар в жилой пятиэтажке в дагестанском Дербенте

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике в воскресенье вечером.

"В 21:36 - полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, площадь пожара составила 500 кв. м.

Как сообщалось, что в Дербенте на улице Агасиева возник пожар в 5-этажном жилом доме. Огонь охватил кровлю. Людей эвакуировали. Пострадавших нет.

МЧС России Дербент
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