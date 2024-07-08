Уолл-стрит закрылась в плюсе в пятницу

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что ФРС добилась заметного снижения темпов роста потребительских цен в Штатах, однако цель по инфляции пока не достигнута.

"Инфляция в данный момент находится около 2,5%, и можно говорить о существенном прогрессе в ее замедлении. Однако нам по-прежнему предстоит пройти определенный путь, чтобы достичь цели 2%-ной инфляции на постоянной основе, - сказал Уильямс в ходе мероприятия Резервного банка Индии в Мумбае в пятницу. - Мы полны решимости довести свою работу до конца".

Акции Macy's Inc. (SPB: M) взлетели в цене на 9,5% по итогам регулярной сессии. На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что инвесткомпании Arkhouse Management и Brigade Capital Management улучшили предложение о покупке ритейлера примерно на $300 млн - до $6,9 млрд.

Американские депозитарные расписки (ADR) британской Smith & Nephew подорожали на 6,7%. Производитель медицинского оборудования заявил, что шведская инвесткомпания Cevian Capital консолидировала 5,02% его бумаг.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 2,1%, Rivian (SPB: RIVN) - на 1% после новостей о введении пошлин на импорт китайских электромобилей в Евросоюз.

Бумаги конкурентов из КНР подешевели: XPeng (SPB: XPEV) - на 4,8%, Nio (SPB: NIO) - на 5,1%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,3%.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) потеряли в цене 1,9% после новостей о том, что глава компании Дженсен Хуан в июне продал пакет на $169 млн.

Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) сократил рыночную стоимость на 0,6% после падения биткойна до минимума с февраля.

На этих новостях также снизилась цена бумаг покупающей эту криптовалюту MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR) (-1,6%) и торговой площадки Robinhood Markets (SPB: HOOD) (-0,9%).

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,17% и составил 39375,87 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,54% - до 5567,19 пункта.

Nasdaq Composite набрал 0,9% и достиг 18352,76 пункта.

S&P 500 обновил рекорд 34-й раз в этом году, Nasdaq - 24-й.

За неделю Dow прибавил 0,7%, S&P 500 - 2%, Nasdaq - 3,5%.