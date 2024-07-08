Engie начала строить крупнейший в континентальной Европе парк аккумуляторов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Французская энергетическая Engie начала строительство одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения электроэнергии на площадке в Вилворде (Бельгия), сообщила компания.

"С ростом доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе вклад аккумуляторных систем хранения энергии в обеспечение надежности и безопасности энергетических систем становится ключевым. Аккумуляторы сделают возможным сглаживание пиков производства возобновляемой энергии и высвобождение этой энергии, когда производство ниже, а потребление - выше", - прокомментировал исполнительный вице-президент Engie Себастьян Арбола.

Парк батарей, разрешение на строительство которого было получено в июле 2023 года, будет иметь установленную мощность 200 МВт на участке площадью 3,5 га, что позволит системе хранить 800 МВт.ч энергии в 320 аккумуляторных модулях размерами 25 х 4 х 3 м и поставлять ее в энергосистему за четыре часа.

Проект Engie обеспечит потребление электроэнергии для 96 тыс. домохозяйств. Аккумуляторный парк уже заключил контракт на 15 лет с национальным сетевым оператором Elia.

Система будет запущена в два этапа. В сентябре 2025 года в эксплуатацию введут 100 МВт, а в январе 2026 - еще 100. Engie также разрабатывает два других аналогичных проекта в Бельгии, на которые уже получены разрешения, - в Калло (100 МВт/400 МВтч) и Дрогенбосе (80 МВт/320 МВтч).

По состоянию на 31 декабря 2023 года емкость используемых аккумуляторов компании составляла 1,3 ГВт, при этом 3,6 ГВт находились в разработке. К 2030 году Engie намерена установить батареи мощностью 10 ГВт по всему миру.