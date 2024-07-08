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Ураган "Берил" в США оставил без электричества более 2 млн человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ураган "Берил", который достиг Техаса в понедельник, привел к отключению электричества у более 2 млн человек, говорится в сообщении на сайте PowerOutage.us.

Кроме того, по информации CNN, стихийное бедствие спровоцировало отмену почти 1,8 тыс. авиарейсов. В частности, из-за урагана отменили около 80% рейсов в аэропорту Хьюстон Интерконтинентал и около 60% рейсов в аэропорту имени Уильяма П. Хобби. В нескольких других аэропортах Техаса непогода также привела к задержкам или отменам рейсов.

По данным властей, в Техасе один человек погиб от последствий урагана.

Порывы ветра в урагане в среднем достигают скорости 119 км/ч, максимальная зафиксированная скорость составила 151 км/ч. Таким образом, сейчас "Берил" является ураганом первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Центр урагана находится примерно в 50 км к юго-западу от крупнейшего города штата Хьюстона. "Берил" продолжает движение на север со скоростью около 20 км/ч.

Шкала Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров.

Скорость порывов ветра ураганов первой категории составляет от 119 до 153 км/ч.

Ранее "Берил" прошелся по Карибам, Ямайке и Венесуэле, а также затронул Мексику.

США Техас
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