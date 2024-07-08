В Белом доме заявили, что у Байдена нет болезни Паркинсона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - У президента США Джо Байдена нет и не было болезни Паркинсона, заявила в понедельник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Он не проходил лечение от болезни Паркинсона в прошлом, не нуждается в таком лечении и сейчас. И он не принимает никаких препаратов от этой болезни", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Американские СМИ в последние дни часто поднимают тему самочувствия Байдена, так как на недавних дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом нынешний глава государства выглядел плохо.

При этом врач Белого дома Кевин К. О'Коннор еще в феврале заявил, что, несмотря на незначительные недомогания, такие как апноэ во сне и периферическая невропатия в ногах, президент "готов к выполнению служебных обязанностей", а анализы "не выявили никаких признаков, которые бы соответствовали болезни Паркинсона".